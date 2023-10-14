انطلاقًا من ثوابتنا في القضية الفلسطينية.. "رئيس تحرير الرياض": المملكة تقود عملًا دبلوماسيًّا جبارًا من أجل نزع فتيل الأزمة في غزة

ويضيف "وفا": "في أحداث غزة وما صاحبها من عنف متبادل؛ بادرت المملكة بالتحرك الفاعل المتواصل من أجل وقف موجة العنف المتبادل الذي ذهب ضحيته الآلاف من الجانبين؛ فالمباحثات التي أجراها سمو ولي العهد مع عدد من القادة؛ جاءت مؤكدة حرص المملكة على تكثيف الجهود والعمل على التهدئة وتهيئة الظروف من أجل استعادة الاستقرار والمضي في مسار السلام المؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه؛ فالمملكة دعت إلى وقف فوري للتصعيد في غزة ومحيطها الذي سيؤدي إلى تدهور في الأوضاع أكبر مما هو عليه، ويقود إلى مزيد من موجات العنف المتبادل".