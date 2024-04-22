أمير المنطقة الشرقية يستقبل الطلاب الفائزين في مسابقة الابتكارات والمبادرات

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد، والطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة الابتكارات والمبادرات.
وفي التفاصيل، جاء ذلك بمناسبة تحقيق فريق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، المركز الأول في مسابقة الابتكارات والمبادرات المجتمعية بنسختها الثانية، ضمن مسار أفضل ابتكار مجتمعي، التي نظّمتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ وذلك في الكلية التقنية للبنين بالرياض.
وثمّن أمير الشرقية دعم القيادة -أيدها الله- للبرامج والمبادرات المقدمة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تساعد الطلاب والطالبات في تنمية مهاراتهم واستثمارها في رفعة الوطن.
من جهته، أوضح "العبدالواحد" أن الابتكار الفائز يُعَد منصةً تفاعلية ذكية تحت مسمى "وصول بلا حدود"، تهدف إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من استخدام المواقع الإلكترونية بسهولة ويسر، وهي ليست مجرد تطبيق تقني؛ إنما جسر يربط بين الفرص الرقمية والمستفيدين منها؛ مما يعزز المشاركة والمساواة في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة.
ورفع "العبدالواحد" الشكر لأمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه لبرامج وأنشطة المركز في المنطقة.