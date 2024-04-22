أمير المنطقة الشرقية يستقبل الطلاب الفائزين في مسابقة الابتكارات والمبادرات

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد، والطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة الابتكارات والمبادرات.