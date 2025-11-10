الهيئة السعودية للسياحة وقطر للسياحة توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية

وقعت اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، كلٍّ من الهيئة السعودية للسياحة وقطر للسياحة مذكرة تفاهم للتعاون في الترويج والتسويق السياحي؛ التي تسهم في تطور ونمو القطاع السياحي في البلدين الشقيقين.