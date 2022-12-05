شاهد من الشرقية.. 9 مشاريع مدرسية جديدة تدخل الخدمة مستوعبة 6480 طالباً

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى أن هذه المشاريع الجديدة تخدم ستة آلاف واربعمائة وثمانين طالباً وطالبة، وتأتى كترجمة للدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم من قِبل قيادتنا الرشيدة؛ بهدف توفير بيئة تعليمية جاذبة لأبنائها وتقديم أفضل الطرق التعليمية الحديثة لهم، وذلك إيماناً منها بأن التعليم هو صانع المستقبل الواعد، وأحد المرتكزات التي تحقق للوطن تطلعاته، لذا أصبحنا نرى التطوير يسير بخطى متسارعة تسابق الزمن.