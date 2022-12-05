شاهد من الشرقية.. 9 مشاريع مدرسية جديدة تدخل الخدمة مستوعبة 6480 طالباً

مع باكورة انطلاق الفصل الدراسي الثاني، دخلت حيز الخدمة التعليمية 9 مشاريع مدرسية جديدة موزعة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية مستوعبة 6480 طالباً شاملة للمراحل الدراسية الثلاث؛ وذلك بطاقة 216 فصلاً مكتملة المرافق من مختبرات علمية ومصادر تعلم.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى أن هذه المشاريع الجديدة تخدم ستة آلاف واربعمائة وثمانين طالباً وطالبة، وتأتى كترجمة للدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم من قِبل قيادتنا الرشيدة؛ بهدف توفير بيئة تعليمية جاذبة لأبنائها وتقديم أفضل الطرق التعليمية الحديثة لهم، وذلك إيماناً منها بأن التعليم هو صانع المستقبل الواعد، وأحد المرتكزات التي تحقق للوطن تطلعاته، لذا أصبحنا نرى التطوير يسير بخطى متسارعة تسابق الزمن.
وتابع "الباحص"، أننا نشهد في تعليم الشرقية بمدى ما يحظى به التعليم من دعمٍ متواصل ومتابعة دؤوبة من أمير المنطقة سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومن قِبل سمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأضاف: "لا يخفى علينا أن في أروقة وزارتنا الموقرة دعماً مباشراً من قِبل وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ونرى جهوداً وتطورات متميزة تهدف إلى إيجاد تعليم نوعي لبناء جيل ينافس عالمياً يسهم في تحقيق تطلعات الوطن في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030".