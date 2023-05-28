محليات

فيفا.. مقيم باكستاني يسقط بـ101 كجم قات خبّأها في تجاويف صهريج مياه

فيفا.. مقيم باكستاني يسقط بـ101 كجم قات خبّأها في تجاويف صهريج مياه
واس
واس

قبضت شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه (101) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في تجاويف صهريج مياه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الجهات الأمنية
محافظة فيفا
نبات القات المخدر

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