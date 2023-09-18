"الضمان الصحي" يوضح واجبات مستفيدي التأمين الصحي الخاص

دعا مجلس الضمان الصحي، اليوم الاثنين، إلى الالتزام ببنود لائحة حماية مستفيدي التأمين الصحي، محددًا واجبات مستفيدي التأمين الصحي الخاص.
وكتب "الضمان الصحي"، عبر حسابه في موقع "إكس": "لضمان حقك في الحصول على منافع وثيقة التأمين الصحي؛ نرجو الالتزام ببنود لائحة حماية مستفيدي التأمين الصحي".
وحدد المجلس، واجبات مستفيدي التأمين الصحي الخاص، وتشمل: إشعار صاحب العمل بأي تحديث يطرأ على حالته الاجتماعية، "تشمل المعالين" بشكل فوري، وأن يلتزم المستفيد بالإبلاغ عن أي شبهة احتيال قد تؤثر على مصالح أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية.
وأيضًا تحمل المسؤولية التامة عن صحة ما يرد في أي مستند أو نموذج يقوم بالتوقيع عليه لصالح أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية، وتقديم بيانات صحيحة وغير مضللة عند تعبئة نموذج الإفصاح الطبي أو أي نماذج أخرى معتمدة من مجلس الضمان الصحي أو شركات التأمين أو صاحب العمل.
كما تشمل واجبات مستفيدي التأمين الصحي الخاص، تبليغ صاحب العمل في مدة أقصاها 30 يومًا، بعد ولادة المولود الجديد لإضافته في وثيقة مستقلة عن الأم وتكون الإضافة من تاريخ الولادة.
وكذلك دفع نسبة التحمل "إن وجد" المحددة في الوثيقة حسب القيمة المدفوعة لدى مقدم الخدمة وفق ما هو متفق عليه بين شركة التأمين وحامل الوثيقة.