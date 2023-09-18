"الضمان الصحي" يوضح واجبات مستفيدي التأمين الصحي الخاص

وأيضًا تحمل المسؤولية التامة عن صحة ما يرد في أي مستند أو نموذج يقوم بالتوقيع عليه لصالح أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية، وتقديم بيانات صحيحة وغير مضللة عند تعبئة نموذج الإفصاح الطبي أو أي نماذج أخرى معتمدة من مجلس الضمان الصحي أو شركات التأمين أو صاحب العمل.