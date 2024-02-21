مهنئاً القيادة.. "أمير الشرقية": "ذكرى التأسيس" تظهر العمق التاريخي للمملكة

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 من فبراير في كل عام.
وقال أمير المنطقة "إن ذكرى التأسيس تظهر العمق التاريخي لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ مؤسّس الدولة السعودية الأولى، حيث كانت الانطلاقة من الدرعية العاصمة الأولى للدولة، ومنها انطلق تأسيس دولة قامت على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
وأضاف، أن استذكار هذه المناسبة الغالية يعد إيماناً من القيادة "درعاها الله" بأهمية إبراز العمق التاريخي العريق لوطننا الغالي وربط الأجيال بأحداث مهمة غيّرت التاريخ وفتحت أبواب المستقبل، وتواصل بناء الدولة السعودية في مختلف مراحلها وإرساء قاعدة صلبة لصروحها الشامخة حتى أصبحت المملكة، ولله الحمد، عنواناً للتميز والتنمية والنماء في هذا العهد الزاهر".
وتابع، " نستذكر بكل فخرٍ واعتزازٍ في هذه المناسبة خطوات ومراحل تطور هذا الكيان الشامخ بمشاركة أبناء الوطن المخلصين لقيادتهم في علاقة تمثل نموذجاً لتلاحم الشعب والقيادة، لذلك ذكرى "يوم التأسيس" هي قيمة معنوية مهمة وعمق تاريخي وحضاري، ورمز لأصالتنا العربية وقيمتنا الإسلامية السمحة".
وسأل أمير الشرقية، الله -عزّ وجلّ- أن يديم على هذا الوطن نعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.