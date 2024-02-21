مهنئاً القيادة.. "أمير الشرقية": "ذكرى التأسيس" تظهر العمق التاريخي للمملكة

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 من فبراير في كل عام.