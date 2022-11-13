تدشين منصة "تراسل" للتعاملات الإلكترونية بوزارة الشؤون الإسلامية

كما تدعم المنصة خصائص الأمن القياسية للحفاظ على المعاملات، وما تحويه من معلومات سرية وحساسة؛ حيث يتميز النظام باتباع معايير الأمن السيبراني، وأيضًا يوفر خاصية حماية المحتوى الإلكتروني بشكل مشفر وبدرجة سرية عالية، وخاصية التحقيق الثنائي للدخول على النظام، ورصد كل الإجراءات التي قام بها المستخدمون على النظام، وإدارة صلاحيات متعددة المستويات.