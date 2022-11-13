تدشين منصة "تراسل" للتعاملات الإلكترونية بوزارة الشؤون الإسلامية

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، في مكتبه بمقر الوزارة بمدينة الرياض، منصة "تراسل" للتعاملات الإلكترونية.
وتوفر المنصة منظومة رقمية لتطبيق آليات التوجيه الإلكتروني، وخدمة المحتوى الرقمي، وإعداد الخطابات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني عليها، بالشكل الذي يتيح إرسال واستقبال المعاملات إلى الجهات والموظفين دون الحاجة إلى تداول الأصل الورقي للمعاملات.
وتهدف "تراسل" للتعاملات الإلكترونية إلى توفير خصائص ووظائف عديدة للقضاء على بيئة العمل الورقية، والانتقال إلى الحوكمة وبيئة عمل رقمية، وعمليات مؤتمتة.
وتقدم المنصة العديد من الفوائد منها: سرعة إنجاز المعاملات وإمكانية متابعتها إلكترونيًا، وإرسال التعقيبات واستقبال الإفادات عليها حتى يتم إنجازها بشكل أسرع.
كما تدعم المنصة خصائص الأمن القياسية للحفاظ على المعاملات، وما تحويه من معلومات سرية وحساسة؛ حيث يتميز النظام باتباع معايير الأمن السيبراني، وأيضًا يوفر خاصية حماية المحتوى الإلكتروني بشكل مشفر وبدرجة سرية عالية، وخاصية التحقيق الثنائي للدخول على النظام، ورصد كل الإجراءات التي قام بها المستخدمون على النظام، وإدارة صلاحيات متعددة المستويات.
ووصف الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، المشروع بأنه إعلان مهم في تاريخ الوزارة ونقلة نوعية شهدتها بالانتقال من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني بجميع تعاملاتها، موجهًا الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر الذي تلقاه الوزارة للقيام بواجبها.
كما شكر كل العاملين على تنفيذ المشروع من وكالة الوزارة للتخطيط التحول الرقمي والقطاعات المشاركة كافة.
وأوضح الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة وعبر إطلاق منصة "تراسل" للتعاملات الإلكترونية، تهدف إلى تطبيق جميع معايير التحول الرقمي، بما يضمن تحسين الأداء وتحقيق الجودة في تبادل المعلومات، وأتمتة كل الأعمال الإدارية والتطوير المستمر والوصول إلى بيئة عمل رقمية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
حضر مراسم التدشين وكلاء الوزارة ومديرو العموم، وعدد من الإعلاميين ممثلي القنوات الرسمية.