"هيئة الطرق": ارتفاع معدل تقييم سلامة التحويلات المرورية إلى 95%

وأوضحت هيئة الطرق أن الجولات الرقابية على مشاريع الصيانة أسهمت في رفع معدل تقييم مستوى سلامة التحويلات المرورية على طرق المملكة من 68% في بداية عام 2023 إلى 95% في الوقت الحالي، وشملت أعمال التقييم تنفيذ نحو 590 زيارة ميدانية شهريًا لتغطية جميع التحويلات المرورية، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات مثل طائرات الدرونز لتحقيق نتائج سريعة ودقيقة.