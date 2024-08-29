الثلاثاء المقبل.. الرياض تحتضن النسخة الأولى من المؤتمر الدولي "24 فنتك"

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، النسخة الأولى من المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية "24 فنتك"، خلال الفترة من 3- 5 سبتمبر 2024م، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات؛ حيث يقام باستضافة برنامج تطوير القطاع المالي والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" و"تحالف".
ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة المملكة الرائدة في القطاع المالي في ظل تنامي الاعتماد على التقنيات المالية، ويوفر المؤتمر منصة لكبار المسؤولين الحكوميين والقادة العالميين والشركات العالمية في القطاع المالي لمناقشة أبرز الموضوعات المؤثرة في رحلة تحول القطاع.
ويأتي إطلاق مؤتمر "24 فنتك" بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تؤكد الدور المحوري للقطاع في تحقيق التحول الاقتصادي، ويستقطب المؤتمر أبرز الجهات الداعمة لأهداف الرؤية على مستوى القطاع.
سيستضيف "فنتك 24" نخبة من المتحدثين والخبراء لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في التقنيات المالية.
ويتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 26 ألف زائر و300 جهة عارضة و200 مستثمر، مع تقديم أكثر من 175 ساعة من المحتوى المتخصص.
تشمل المواضيع المطروحة: الحوكمة، المخاطر، السياسات، الأمن الإلكتروني، التوافق العالمي، والابتكار في المدفوعات.
تشتمل النسخة الافتتاحية من المؤتمر على أربع منصات تستضيف الجلسات الرئيسية والنقاشات التفاعلية، بالإضافة إلى الإعلان عن أبرز الإطلاقات في القطاع التي تستكشف فرص الاستثمار وتسلط الضوء على الشركات الناشئة والتقنيات والأوساط الأكاديمية.
ويحتضن منتدى مسار المستقبل، مركزًا للمناقشات الأكاديمية والتفاعلية وتنمية المواهب، في حين يلتقي الاستثمار مع الابتكار في منصة مخصصة تتيح للمؤسسين والمستثمرين فرصة تبادل الخبرات والتجارب، كما تكشف منصة تقنية 24 عن أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تسهم في إعادة تشكيل مستقبل القطاع المالي.