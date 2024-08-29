الثلاثاء المقبل.. الرياض تحتضن النسخة الأولى من المؤتمر الدولي "24 فنتك"

ويحتضن منتدى مسار المستقبل، مركزًا للمناقشات الأكاديمية والتفاعلية وتنمية المواهب، في حين يلتقي الاستثمار مع الابتكار في منصة مخصصة تتيح للمؤسسين والمستثمرين فرصة تبادل الخبرات والتجارب، كما تكشف منصة تقنية 24 عن أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تسهم في إعادة تشكيل مستقبل القطاع المالي.