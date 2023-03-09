"جودة الحياة" ورابطة الهواة لكرة القدم يوقعّان مذكرة تعاون

وتهدف المذكرة إلى العمل على رفع الوعي بهواية كرة القدم بهدف زيادة عدد أندية الهواة المختصة باللعبة، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تمكين أندية الهواة، والتعاون لجذب المهتمين باللعبة من أفراد ومجموعات لدعمهم وتمكينهم من ممارسة هوايتهم، إضافة إلى التعاون لتنفيذ برامج وفعاليات داعمة لتنشيط أندية الهواة لكرة القدم.