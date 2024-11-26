متذكرًا الدور الكبير الذي لعبته أمّه في حياة الأسرة.. "المغلوث" يدعو إلى تكريم الأمهات المتميزات في المملكة

ويصل "المغلوث" بذكرياته إلى المدرسة ومديرها، ويقول: "ومن حسن الحظ بيتنا لا يبعد إلا مسافة قصيرة عن المدرسة الأولى بالمبرز وتقع جنوب القيصرية، وما زلت أذكر مديرها فارِهَ الطول أبيض البشرة صاحب الابتسامة الدائمة التي لا تُنسى، إنه الأستاذ الفاضل عبدالله الشعيبي مدير المدرسة -رحمه الله- وكان من رواد التعليم. لقد ترك في نفوس كل من درس في هذه المدرسة الرائدة والمتميزة بساحتها الواسعة أثرًا خالدًا في نفوس وقلوب طلابها حتى اليوم ما زلت أذكر وقفته في رواق المدرسة في منتصف اليوم الدراسي وقت توزيع الحليب والخبز الحساوي الذي يأتي في مراحل ومغطى بالخيش النظيف الذي سبق غسله والجميل حسب ما عرفت أيامها أن كميات هذا الخبز يتم توفيرها من مخبزين متخصصين في إنتاجه؛ هما مخبز الشعلان ومخبز الضمن، وكلاهما بالقرب من المدرسة، كانت عيناه تطالع عن بعد وحزم انتظام توزيع نصيب كل طالب من الخبز والحليب، فكانت المدرسة مثلها مثل كل المدارس يوجد فيها طلاب يغافلون المراقبين والمدير ويغيرون من مواقعهم ليأخذ حصة من الخبز.. كانت المدرسة تتسم بإدارة حازمة تؤدي رسالة تربوية وتعليمية ما زال يذكرها الذاكرون، وكانت العلاقة ما بين الإدارة والطلاب تتميز بالاحترام والتقدير والالتزام والاستماع. وكان الكثيرون منا ملتزمين بتلك الكلمات التي حفظناها عن ظهر قلب والتي ألّفها أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله: