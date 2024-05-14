لـ"راغبي الحج من الداخل".. 3 لقاحات عليك إثبات تلقّيها لأداء الفريضة

عرّفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، اليوم، باللقاحات التي تحمي ضيوف الرحمن من الحجاج ومَن حولهم من الأمراض المُعدية، منبهةً إلى أنه من الواجب الحصول على هذه التطعيمات وإثبات تلقّيها لأداء الفريضة.
وقالت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس": "هل تنوي الحج لهذا العام؟ حرصًا على صحتك وصحة ضيوف الرحمن ممن يؤدون فريضة الحج معك لهذا العام، يلزم أخذ واستكمال جرعات التطعيمات اللازمة والحرص على توثيقها في تطبيق صحتي".
وأضافت: "للراغبين في أداء الحج من داخل السعودية يلزم إثبات تلقي التطعيمات الآتية (جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 أعطيت خلال عام 1445هـ، وجرعة واحدة من لقاح الأنفلونزا أعطيت خلال عام 1445هـ، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية أعطيت خلال السنوات الخمس الماضية".
وأوضحت "صحة الشرقية" أن تطعيمات الحج تتوفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، داعية إلى حجز موعد في عيادة لقاحات الحج عبر تطبيق صحتي.