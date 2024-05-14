لـ"راغبي الحج من الداخل".. 3 لقاحات عليك إثبات تلقّيها لأداء الفريضة

عرّفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، اليوم، باللقاحات التي تحمي ضيوف الرحمن من الحجاج ومَن حولهم من الأمراض المُعدية، منبهةً إلى أنه من الواجب الحصول على هذه التطعيمات وإثبات تلقّيها لأداء الفريضة.