استخدام تقنية التعرف على وجوه السائقين في سيارات الأجرة بالسعودية

وتأتي هذه التقنية كإجراء احترازي تتبعه شركات سيارات الأجرة في العديد من دول العالم؛ وذلك للحد من حالات الاحتيال واستخدام الحسابات أو السيارات من قِبَل سائقين آخرين غير مسجلين رسميًّا في أنظمة هذه الشركات.