استخدام تقنية التعرف على وجوه السائقين في سيارات الأجرة بالسعودية

سيحتاج سائقو سيارات الأجرة في المملكة العربية السعودية إلى إرسال مقطع فيديو قصير يستغرق ثانية واحدة إلى نظام الذكاء الاصطناعي؛ وذلك للتحقق من هوية الشخص خلف عجلة القيادة، والتأكد من أنه يتوافق مع المعلومات المسجلة في الحساب ورخصة القيادة.
وستستخدم شركات الأجرة التي تعمل عبر التطبيقات، أنظمة التعرف على الوجه عبر منصات الحجز الخاصة بها، ومن المتوقع أن تتبنى هذه التقنية في السوق السعودي خلال فترة تقل عن عام واحد.
وتأتي هذه التقنية كإجراء احترازي تتبعه شركات سيارات الأجرة في العديد من دول العالم؛ وذلك للحد من حالات الاحتيال واستخدام الحسابات أو السيارات من قِبَل سائقين آخرين غير مسجلين رسميًّا في أنظمة هذه الشركات.