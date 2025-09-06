مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية في لبنان واليمن وأفغانستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (331) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة طرابلس بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها (1,655) فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر المحتاجة في لبنان.
وفي مديرية البريقة بمحافظة عدن، وزّع المركز أمس الأول (60) خيمة و(60) حقيبة إيوائية للمتضررين من المنخفض الجوي، استفاد منها (360) فردًا، ضمن مشروع طوارئ الإيواء في اليمن.
كما واصل المركز تقديم مساعداته في جمهورية أفغانستان، حيث وزّع أمس الأول (904) سلال غذائية في مخيم عمري بمنطقة معبر طورخم في ولاية ننجرهار، استفاد منها (5,424) فردًا من العائدين من باكستان، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام 2025 – 2026م.
وتأتي هذه الجهود في إطار الدعم الإنساني والإغاثي المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساندة المتضررين والفئات الأشد احتياجًا في مختلف دول العالم.