مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية في لبنان واليمن وأفغانستان

كما واصل المركز تقديم مساعداته في جمهورية أفغانستان، حيث وزّع أمس الأول (904) سلال غذائية في مخيم عمري بمنطقة معبر طورخم في ولاية ننجرهار، استفاد منها (5,424) فردًا من العائدين من باكستان، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام 2025 – 2026م.