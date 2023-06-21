أمانة اللجان الزكوية تنشر مدونة قرارات اللجان الضريبية المتعلقة بضريبتي الدخل والاستقطاع
قامت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بنشر مدونة القرارات الصادرة من اللجان الضريبية لعام 2022م المتعلقة بدعاوى ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع؛ على موقعها الإلكتروني، وذلك ضمن إطار سعيها لتبنّي الكفاءة التشغيلية في أعمالها، ومدّ جسور بناء الثقة والمصداقية مع شركاء الأعمال وعموم المتعاملين ولتعزيز التوعية والشفافية.
وتسهم المدونة المنشورة بشكل فعّال في خدمة النزاعات الضريبية في إيضاح ما استقرّت عليه اللجان من قرارات، والذي سينعكس على اختصار وقت أمد التقاضي بالنسبة للمتعاملين، وتخفيف الجهد على ناظر الدعوى، وتحقيق مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الأمانة العامة، فضلًا عن إتاحة الجوانب التطبيقية للجهات المعنيَّة بالبحث الشرعي والنظامي، ولا سيما الجهات الأكاديمية والتدريبية والمهتمين من أصحاب العلاقة وغيرهم.
واحتوت المدونة على عدد من القرارات الصادرة خلال عام 2022م وجرى تصنيفها إلى نوعين رئيسيين هما: الجانب الشكلي، والجانب الموضوعي.
ودعت الأمانة العامة المتعاملين معها للتواصل عبر مركز الاتصال الموحد (8001220000) على مدار الأسبوع، وللتعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر موقعها الرسمي (gstc.gov.sa) وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي Twitter، Linkedin (@_GSTC).