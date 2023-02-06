فيديو لاصطياد 3 وعول برية.. و"الحياة الفطرية" يؤكد: تم الرصد

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي قد أعلنت أنه يحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات، حيث تبلغ عقوبة اصطياده غرامة 60 ألف ريال، وذلك حسب اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية.

وأضافت قوات الأمن البيئي: "تغلّظ العقوبة في حال تكرارها خلال سنة أو صيد الصغار والإناث الحوامل".