فيديو لاصطياد 3 وعول برية.. و"الحياة الفطرية" يؤكد: تم الرصد
أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية رصد فيديو "قاتل الوعول البرية".
جاء ذلك في رد على حساب "وناسة البر" بـ"تويتر" حيث تمت مشاركة فيديو لاصطياد 3 وعول برية بسلاح ناري من أصل 4 وعول.
وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في ردّه على المغرد: "أهلًا بك.. شكرًا لاهتمامك ونفيدك بأنه سبق رصد هذا الفيديو من قبل المركز وإحالته للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه".
وتوالت الردود على التغريدة مؤيدةً للرصد والابلاغ، ومطالبةً بتغليظ العقوبة والتشهير بالجناة فيما وصفوه بالجريمة البيئية في حق الكائنات المهددة بالانقراض، والتي يحرص المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على إعادتها للطبيعة والحفاظ عليها لتحقيق التوازن والتنوع البيئي في بيئاتنا المحلية.
وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي قد أعلنت أنه يحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات، حيث تبلغ عقوبة اصطياده غرامة 60 ألف ريال، وذلك حسب اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية.
وأضافت قوات الأمن البيئي: "تغلّظ العقوبة في حال تكرارها خلال سنة أو صيد الصغار والإناث الحوامل".