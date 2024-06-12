اعتماد مهبطي الطائرات العامودية في أبراج الساعة في الإسعافات الجوية

ونظراً للجاهزية المتكاملة في أبراح الساعة وتوفر جميع الإمكانيات من حيث الخدمات الإحترافية والشاملة على مدار الساعة والموقع الفريد والمميز، تم اعتماد مهبطي الطيران العامودي في أبراج الساعة وجهة رئيسية في خدمات الإسعافات الجوية في المنطقة المركزية في مكة المكرمة , سيما خلال موسم الحج.