اعتماد مهبطي الطائرات العامودية في أبراج الساعة في الإسعافات الجوية

بحضور وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل والوفد المرافق وكل من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والهلال الأحمر السعودي، ممثلة بفرقها الأرضية والجوية، جرى عمل فرضية الإسعاف الجوي لضيوف الرحمن، وذلك من مهبطي الطيران العامودي في أبراج الساعة (وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين).
ونظراً للجاهزية المتكاملة في أبراح الساعة وتوفر جميع الإمكانيات من حيث الخدمات الإحترافية والشاملة على مدار الساعة والموقع الفريد والمميز، تم اعتماد مهبطي الطيران العامودي في أبراج الساعة وجهة رئيسية في خدمات الإسعافات الجوية في المنطقة المركزية في مكة المكرمة , سيما خلال موسم الحج.
و أكد سعيد الزهراني (مدير إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة) في أبراج الساعة، أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً للدور التعاضدي والتكاملي مع القطاعات الحكومية مما يسهم في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.