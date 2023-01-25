برعاية ولي العهد.. وزير الحرس الوطني يفتتح "قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023"

من جهة أخرى، أشار الوزير بندر الخريف إلى أن قطاع التقنية الطبية الحيوية يحمل الكثير من الإمكانات بما يتفق مع الجيل الشاب والمواطنين الشغوفين للدخول إلى مجالات جديدة من التجارب والخبرات وتنمية المهارات، مبينًا أن هذا المجال يحتوي على الكثير من الإبداع والابتكار والأبحاث، وأن المملكة قادرة على دخول هذا السوق والتطور بصورة أسرع.