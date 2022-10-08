محليات

حائل.. رئيس "الودي" يشكر القيادة لمنحها أراضي سكنية لـ1474 مواطنًا

رئيس مركز الودي بحائل عبدالله السعيد
رئيس مركز الودي بحائل عبدالله السعيد
منصور الشلاقي

رفع رئيس مركز الودي بحائل عبدالله بن فرحان السعيد، اليوم السبت، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.

جاء ذلك بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بمنح 1474 مواطنًا ومواطنة أراضي سكنية في مخطط الودي الواقع في مركز الودي غرب مدينة حائل.

وثمّن "السعيد" دور أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، دعمهما لكل ما يخدم المنطقة وساكنيها.

وكان قد صدر مؤخرًا أمرٌ سامٍ كريم، بتوزيع مِنَحٍ سكنية شملت 1474 مواطنًا ومواطنة من سكان مركز الودي التابع لمنطقة حائل؛ في سبيل جهود القيادة الرشيدة بتوفير كل ما يحتاجه المواطن من دعم لتملك السكن الملائم مستقبلًا.

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