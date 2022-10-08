حائل.. رئيس "الودي" يشكر القيادة لمنحها أراضي سكنية لـ1474 مواطنًا

وكان قد صدر مؤخرًا أمرٌ سامٍ كريم، بتوزيع مِنَحٍ سكنية شملت 1474 مواطنًا ومواطنة من سكان مركز الودي التابع لمنطقة حائل؛ في سبيل جهود القيادة الرشيدة بتوفير كل ما يحتاجه المواطن من دعم لتملك السكن الملائم مستقبلًا.