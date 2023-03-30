انعكاس لنمو الاقتصاد.. ما الذي هبط بمعدل البطالة بين السعوديين إلى 8%؟

في الربع الأول من عام 2022، انخفض معدل البطالة الإجمالي بين السعوديين وبلغ 10,1 في المئة، مقارنةً بـ11 في المئة في الربع الرابع من عام 2021، وشكّل الانخفاض إنجازًا بالنظر إلى أن تحقّقه كان مواكبًا لبدايات تعاف اقتصادي سعودي من جائحة كورونا، التي أدّت إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي، وزيادة عدد البطالة في العالم إلى 207 ملايين عام 2022، مقابل 186 مليونًا قبل جائحة كورونا في عام 2019؛ وفقًا لمنظمة العمل الدولية.