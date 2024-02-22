"رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية": يومُ التأسيس مصدرُ اعتزاز وفخر بقادتنا وتضحياتهم

وأضاف: "تأتي ذكرى يوم التأسيس لهذا العام وقد شهدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تحولات كبيرة بعد صدور الموافقة الكريمة على تنظيمها الجديد، الذي يُعدُّ الأول من نوعه في تاريخ هذا الصرح العلمي الكبير، والتطور في قطاع البحث والتطوير والابتكار؛ لتصل بلادنا إلى أوج نهضتها التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، أيدهما الله، عهد الإصلاح والبناء والمُشروعات العملاقة والتحولات الكُبرى نحو المُستقبل المُشرق، وبناء اقتصاد قائم على الابتكار ينطلق من التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في ظل رؤية المملكة 2030 الطموحة".