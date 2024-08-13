48 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" 14

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز، أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 47 ْمئوية في الدمام والخرج وحفر الباطن، و46 درجة في الرياض والتنهات والدهناء والصمان، و45 ْمئوية في المدينة المنوّرة وبريدة ووادي الدواسر.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 درجة، تليها أبها 18 درجة، والباحة 19 درجة، وطريف والطائف 22 ْمئوية، والقريات 23.
وتوقّع المركز -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة.
ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، ويكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة.