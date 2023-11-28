"خالد المالك": بعد كل هذه التضحيات لا بد من إرغام "إسرائيل" على قبول حل الدولتين

وفي مقاله "استثمار حرب غزة" بافتتاحية صحيفة "الجزيرة"، يقول المالك: "لاحظنا حجم التأثير القوي الذي تركته حرب إسرائيل على غزة، فكلما زاد عدد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين، ارتفع حجم التنديد بعدوان إسرائيل، ومع كل يوم يمضي على هذه الحرب، يكون الموقف العالمي من إسرائيل في حالة إدانة لتل أبيب بشكل يربكها، وإن ادعت بغير ذلك.. حتى الرئيس الأمريكي قال إن زيادة عدد القتلى بين المدنيين سوف يزيد الضغط على إسرائيل حين مواصلتها لهذه الحرب، وهو واضح للجميع بما لا حاجة لتأكيده من الرئيس جو بايدن، لكنني أشرت إليه لأقول إن الداعم الأول والمهم لإسرائيل في هذه الحرب وهي أمريكا ظهر أنها تتوجس خوفاً من أن يكون العالم في حالة غضب وإدانة لإسرائيل".