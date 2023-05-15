"ثبات للتطوير العقاري" تبدأ تطوير 53 وحدة سكنية فاخرة في مشروع عسيب بمدينة الخبر

أعلنت شركة "ثبات للتطوير العقاري" عن بدئها أولى المراحل التطويرية لِمشروع "عسيب"، الذي يشغل موقعًا فريدًا بالقرب من مدينتَي الخبر والدمام، وتحديدًا في قلب مدينة "ثروة"، أحدث مدينة ذكية بالمنطقة الشرقية، حيث تعتزم شركة "ثبات للتطوير العقاري" فيها ترجمة إمكانيات العيش الحديث في بناء 53 منتجًا سكنيًّا فاخرًا، وسط مجتمع سكني متكامل، يُسهّل على ساكنيه الوصول السريع إلى أهم المناطق الحيوية القريبة؛ إذ إن المشروع موصول بمنافذ طرق شِريانية تبعد بضع دقائق معدودة عن كورنيش الدمام الجنوبي، ومنطقة الراكة، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.