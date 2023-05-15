"ثبات للتطوير العقاري" تبدأ تطوير 53 وحدة سكنية فاخرة في مشروع عسيب بمدينة الخبر

أعلنت شركة "ثبات للتطوير العقاري" عن بدئها أولى المراحل التطويرية لِمشروع "عسيب"، الذي يشغل موقعًا فريدًا بالقرب من مدينتَي الخبر والدمام، وتحديدًا في قلب مدينة "ثروة"، أحدث مدينة ذكية بالمنطقة الشرقية، حيث تعتزم شركة "ثبات للتطوير العقاري" فيها ترجمة إمكانيات العيش الحديث في بناء 53 منتجًا سكنيًّا فاخرًا، وسط مجتمع سكني متكامل، يُسهّل على ساكنيه الوصول السريع إلى أهم المناطق الحيوية القريبة؛ إذ إن المشروع موصول بمنافذ طرق شِريانية تبعد بضع دقائق معدودة عن كورنيش الدمام الجنوبي، ومنطقة الراكة، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.
وتتبع تصاميم مشروع "عسيب" أسلوب النمط العصري؛ حيث تتمتع المنتجات السكنية ومرافقها بالتوظيف الأمثل للعناصر الهندسية، والتي رُسمت بِشكل متقن ومتناغم مع مرافق المشروع المُحيطة مِن المُسطحات الخضراء، والنقاط الخدمية والتجارية القريبة مِنه، كما سينتفع المُستفيدون من مواصفات البناء المستدامة، والتي تضمن لهم العيش في منتج سكني مُشيَّد فوق ترسية متينة، وبأحدث مواصفات البناء القياسية.
وسيتم طرح المرحلة الأولى من مشروع "عسيب" للبيع خلال الأشهر القادمة؛ حيث تعتزم شركة "ثبات للتطوير العقاري" كشف الستار عن نماذج منتجاتها السكنية المُرتقبة، والتي تصل إلى مساحات مختلفه تبلغ 520 مترًا مربعًا للفيلا الواحدة؛ لتلبي بدورها احتياجات السوق السعودي عبر تطبيق إمكانيات البناء الواعدة، وتنفيذ تصاميمه المميَّزة.
وتُعَدُّ شركة "ثبات للتطوير العقاري" امتدادًا لشركة "ثبات " التي قدمت للسوق السعودية والمُستثمرين منتجات مميزة خلال الـ 45 سنة الماضية؛ حيث بدأت "ثبات للتطوير العقاري" أولى عملياتها التشغيلية مؤخرًا في مدينة الخبر؛ إذ تعتزم الشركة إكمال هذه المسيرة عبر ابتكار مجموعاتٍ سكنيةٍ نابضةٍ بالحياة، تلبيةً منها لاحتياجات أفراد المجتمع، ورغبة منها في ترك بصمة إيجابية بالقطاع العقاري المحليّ.