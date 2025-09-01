عقارات وأراضي ومنقولات .."إنفاذ" يشرف على 99 مزادًا لبيع 791 أصلًا متنوعًا

وأوضح المركز أن المزادات ستُقام في مختلف مناطق المملكة، وتشمل عقارات وأراضي سكنية وتجارية وزراعية ومنقولات، حيث يُنظَّم (30) مزادًا في الرياض لعرض (174) أصلًا، و(18) مزادًا في مكة المكرمة لعرض (191) أصلًا، و(6) مزادات في منطقة المدينة المنورة لعرض (43) أصلًا، ويقام في المنطقة الشرقية (14) مزادًا لعرض (85) أصلًا، و(11) مزادًا في القصيم لعرض (123) أصلًا، و(5) مزادات في جازان لعرض (53) أصلًا، وفي منطقة عسير (5) مزادات لعرض (44) أصلًا، والجوف (3) مزادات لعرض (19) أصلًا، ومزادين في كلٍ من الباحة لعرض (19) أصلًا، وتبوك لعرض (4) أصول، ومزادًا واحدًا في كل من الحدود الشمالية لعرض (19) أصلًا، وحائل لعرض (9) أصول، ونجران لعرض (8) أصول.