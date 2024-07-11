خلال النصف الأول من 2024.. "سعود الطبية" تُجري قرابة 10 آلاف عملية جراحية

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن إجراء قرابة 10 آلاف عملية جراحية خلال النصف الأول للعام الميلادي الحالي 2024م في مختلف التخصصات الطبية، للمستشفى العام والأطفال، والنساء والولادة، والأسنان.
وأوضحت المدينة أن المستشفى العام شهد 7150 عملية، في حين سجّل مستشفى الأطفال نحو 776 عملية، فيما بلغت عمليات مستشفى النساء والولادة 1367 عملية، كما أجرى مستشفى الأسنان 630 عملية.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية أجرت قرابة 20 ألف عملية جراحية في عام 2023م، وافتتحت في منتصف 2020م غرف العمليات الرقمية من خلال ربطها بنظام العمل الرقمي، وتتكون من 9 غرف؛ من أهمها غرف العمليات الهجينة التي تدمج بين غرفة العمليات التقليدية، وغرفة الأشعة التداخلية، إضافة إلى غرف عمليات مصممة للتزود بالروبوت للعمليات الدقيقة.