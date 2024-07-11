خلال النصف الأول من 2024.. "سعود الطبية" تُجري قرابة 10 آلاف عملية جراحية

يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية أجرت قرابة 20 ألف عملية جراحية في عام 2023م، وافتتحت في منتصف 2020م غرف العمليات الرقمية من خلال ربطها بنظام العمل الرقمي، وتتكون من 9 غرف؛ من أهمها غرف العمليات الهجينة التي تدمج بين غرفة العمليات التقليدية، وغرفة الأشعة التداخلية، إضافة إلى غرف عمليات مصممة للتزود بالروبوت للعمليات الدقيقة.