بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور السعودي 2025

أقيمت أمس الليلة التاسعة من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل. وشهدت الليلة الماضية بيع فرخ شاهين طرح المظيلف للطاروحين فواز صالح الجحدلي, وسلطان سليم الجحدلي، بدأت المزايدة عليه بمبلغ (50) ألف ريال، وتم بيعه بـ(120) ألف ريال.