قصر الملك عبدالعزيز بالخرج "مشرف" شاهد تاريخي يروي مسيرة التوحيد وبداية النهضة

وتبلغ مساحة القصر نحو (1,725) مترًا مربعًا، ويتألف من دور أرضي وطابق علوي إضافة إلى سطح، وشُيد باستخدام الطوب اللبن وخشب الأثل وجريد النخل، وزُينت جدرانه بالجص والنقوش التراثية، ليعكس فنون العمارة المحلية في ذلك الزمن, ويضم القصر عددًا من الأجنحة والغرف المخصصة للضيوف، وكان مقصدًا لعدد من الوفود والأمراء الذين استقبلهم الملك عبدالعزيز خلال زياراته للخرج.