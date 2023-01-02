"موانئ": إضافة خدمة ملاحية جديدة تربط ميناء الجبيل التجاري بـ 11 ميناءً عالمياً

وتربط الخدمة الملاحية الجديدة المملكة بتركيا وشبه القارة الهندية والقارة الإفريقية وموانئ الشرق الأوسط عبر 11 ميناءً عالميًا هي: "خليفة وجبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وميناء حمد بقطر، وكراتشي الباكستاني، وموندرا وهزيرا الهنديان"، إضافة إلى "الإسكندرية في مصر، وتيكرداج وألياجا ومرسين في تركيا" إلى جانب ميناء الملك عبدالله، من خلال رحلات أسبوعية منتظمة تضم عدد "5" سفن، وتصل إلى 8 آلاف حاوية قياسية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز مكانة ميناء الجبيل التجاري ويزيد من فرصه التنافسية ويضع قيمة إضافية أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.