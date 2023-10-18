استمرار فرص الأمطار الرعدية جنوب غرب المملكة اليوم الأربعاء

تشير آخر الخرائط الجوية المستلمة لدى كادر قسم التنبؤات الجوية في "طقس العرب"، إلى استمرار تدفق الرياح الرطبة على مناطق جنوب غرب السعودية يوم الأربعاء، وتتشكل السحب الرعدية على كل من جازان وعسير وصولًا إلى الطائف، وتهطل الأمطار بمشيئة الله على تلك المناطق، وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد أحيانًا، ويحذر من تشكل السيول المحلية في تلك المناطق نتيجة الأمطار الرعدية المتوقعة، وأيضًا يحذر من سرعة الرياح الهابطة في بعض الأحيان.