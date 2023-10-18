استمرار فرص الأمطار الرعدية جنوب غرب المملكة اليوم الأربعاء

تشير آخر الخرائط الجوية المستلمة لدى كادر قسم التنبؤات الجوية في "طقس العرب"، إلى استمرار تدفق الرياح الرطبة على مناطق جنوب غرب السعودية يوم الأربعاء، وتتشكل السحب الرعدية على كل من جازان وعسير وصولًا إلى الطائف، وتهطل الأمطار بمشيئة الله على تلك المناطق، وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد أحيانًا، ويحذر من تشكل السيول المحلية في تلك المناطق نتيجة الأمطار الرعدية المتوقعة، وأيضًا يحذر من سرعة الرياح الهابطة في بعض الأحيان.
بينما يكون الطقس مستقرًّا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، ويصبح الطقس حارًّا نسبيًّا بوجه عام، وفي العاصمة الرياض يبقى الطقس مستقرًّا مع أجواء حارة نسبيًّا إلى حارة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في العاصمة الرياض بحدود 35 درجة مئوية نهار الأربعاء، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية ساعات النهار، وتصبح جنوبية مع ساعات المساء والليل.
وليلًا يصبح الطقس دافئًا إلى حار نسبيًّا في أغلب المناطق بوجه عام، ومائلًا للبرودة في المناطق الشمالية وتضعف فرص الأمطار على جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح معتدلة السرعة في كل المناطق.