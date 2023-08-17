باحث اجتماعي: 350 ألف حالة طلاق في عام مؤشّر مخيف وغير صحي للمجتمع

ولفت الناشري إلى أن الزواج رباط مقدّس، وهو من أعظم وأسمى العلاقات الإنسانية على الإطلاق، والقائمة على المودّة والرحمة والاحترام المتبادل بين الزوجين، كما يعدّ الزواج أيضًا من أهم المظاهر الاجتماعية في جميع المجتمعات العالمية؛ ومنها المجتمعات العربية، فالأسرة هي نواة ووحدة بناء المجتمعات البشرية، وانطلاقًا من ذلك ارتفعت نسب الزواج في السعودية، ولكن نحتاج إلى التخفيف من مشاكل العنوسة والطلاق، بجانب المتابعة والدعم الأسري لرعاية الأطفال نفسيًّا واجتماعيًّا من الأزواج المطلقين؛ حتى لا يصبحوا ضحايا لمسارات أخرى.