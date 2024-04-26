برعاية أمير الرياض.. انطلاق مهرجان الألبان والأغذية بالخرج

انطلقت فعاليات مهرجان الألبان والأغذية بالخرج بمركز احتفالات البلدية، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض.
ويعتبر المهرجان هو الأضخم على مستوى المملكة والمتخصص في إبراز قوة الشركات السعودية في مجال الأمن الغذائي ويقام على مساحة 130 ألف متر مربع، بمشاركة 126 جهة حكومية وخاصة، وبحضور لافت من الشركات المتخصصة في مجال الألبان ومشتقاتها ومجال الصناعات الغذائية.
ويهدف المهرجان الذي يستمر لمدة 10 أيام، إلى إبراز ما تحقق من منجزات في مستوى الجودة العالمية لمنتجات الألبان بالمملكة، وفتح آفاق وقنوات الاستثمار المرتبطة بإنتاج وتسويق الألبان ومشتقاتها في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وإبراز الشركات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وقسم المهرجان على 12 منطقة، يتقدمها مشروع الملك عبدالعزيز الزراعي الذي أمر بإنشائه وكان اللبنة الأولى لمشاريع الألبان والأغذية، ومناطق ترفيهية، ومسرح مفتوح، وحديقة تحتوي على مناطق للكافيهات والمطاعم وألعاب ومحميات طبيعية، إضافة إلى الخيمة الرئيسية التي تعرض أركاناً للشركات الرائدة في القطاع.
الجدير بالذكر أن محافظة الخرج تعد من أكبر المحافظات التي تضم عددًا كبيرًا من شركات الألبان والأغذية التي تمد السوق السعودي بما يعادل 80٪ من الإنتاج الغذائي.