برعاية أمير الرياض.. انطلاق مهرجان الألبان والأغذية بالخرج

وقسم المهرجان على 12 منطقة، يتقدمها مشروع الملك عبدالعزيز الزراعي الذي أمر بإنشائه وكان اللبنة الأولى لمشاريع الألبان والأغذية، ومناطق ترفيهية، ومسرح مفتوح، وحديقة تحتوي على مناطق للكافيهات والمطاعم وألعاب ومحميات طبيعية، إضافة إلى الخيمة الرئيسية التي تعرض أركاناً للشركات الرائدة في القطاع.