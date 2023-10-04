"البقمي": إعلان ولي العهد رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034 يعكس الحضور المتواصل للمملكة

وأشار "البقمي" إلى أن إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2034 يعكس الحضور المتواصل للمملكة على صعيد استضافة البطولات والفعاليات التي تقام على مستوى العالم، ويؤكد القدرة التي تتمتع بها السعودية في ظل ما نشهده من النقلة والقفزة النوعية والتاريخية لكرة القدم.