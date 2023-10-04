"البقمي": إعلان ولي العهد رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034 يعكس الحضور المتواصل للمملكة

أكد الخبير الاقتصادي فهد البقمي أن السعودية لديها القدرة والإمكانات اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم؛ إذ تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة، تشمل الملاعب، ووسائل النقل، والتجهيزات الضرورية لاستضافة حدث رياضي عالمي بهذا الحجم.
وأشار "البقمي" إلى أن إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2034 يعكس الحضور المتواصل للمملكة على صعيد استضافة البطولات والفعاليات التي تقام على مستوى العالم، ويؤكد القدرة التي تتمتع بها السعودية في ظل ما نشهده من النقلة والقفزة النوعية والتاريخية لكرة القدم.
وقال إن السعودية استضافت العديد من المناسبات والأحداث العالمية الضخمة المهمة، مثل سباقات الفورمولا في الدرعية، والبطولات الرياضية الأخرى.. وهذه التجارب الناجحة تعكس التطور الذي تحققه السعودية في قطاع الرياضة والتنمية، وتؤكد رؤية وطموح السعودية لتكون على رأس الدول المضيفة للأحداث العالمية.
وأضاف بأن ذلك يأتي في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة التي تؤمن بأهمية تحقيق الطموح، وتحفيز الابتكار والتطور في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة.. وتحرص على توفير البنية التحتية والدعم اللازم لتحقيق الطموحات الوطنية، وتنمية القطاعات المختلفة.
وأكد "البقمي" أن رغبة السعودية في استضافة بطولة كأس العالم تعكس تطلعاتها الكبيرة وقدرتها على تحقيق الأهداف الكبيرة. ومع التحضيرات المناسبة والتخطيط الجيد يمكن للمملكة تحقيق هذا الحلم، واستضافة هذا الحدث العالمي الكبير.