رابطة العالم الإسلامي تدين قرار الاحتلال بالمصادقة على بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة

ونددت الأمانة العامة للرابطة في بيان لها، بالانتهاكات الجسيمة والمتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني والتي تحول دون تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدةً أنه حان الوقت للمجتمع الدولي أن يقف وقفة صادقة وجادة لإنهاء هذه المعاناة المروعة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وفق ما تقره كل القيم والأعراف الدينية والإنسانية ووفق القرارات الدولية ذات الصلة.