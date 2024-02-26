عن حماية المبلغين بإخفاء هوياتهم.. "السليمان": هذا النظام سيشجع المواطنين على الإبلاغ عن الجرائم والتقدم للشهادة

وفي مقاله "حماية العدالة!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "يتضمن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا إخفاء هوياتهم وعناوينهم في جميع المراسلات والمحاضر والوثائق بشكل يحول دون التعرف عليهم، واتخاذ التدابير المناسبة أثناء إجراءات التقاضي لحمايتهم ومنع مشاهدتهم خلال الجلسات أو أثناء دخول ومغادرة المحكمة، وكذلك استخدام التقنيات في الاتصال المرئي عن بُعد وتغيير صوت وصورة الشاهد أو المبلغ أو الخبير لضمان حماية المشمولين بالنظام متى ما استدعت الحاجة!".