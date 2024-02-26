شراكةٌ إستراتيجيةٌ بين محمد بن سالمين النهدي وعبد الله بن عامر النهدي للاستحواذ على أرض بمساحة 1.6 مليون متر مربع

وتتميَّز الأرض بموقعها الإستراتيجيِّ الفريد من نوعه في ملتقى مدن حاضرة الدمام الثلاث: (الخُبَر- الظهران - الدمام)، حيث تقع على طريق الملك عبد العزيز (الظهران/ بقيق)، وطريق مجلس التعاون (أبو حدرية) الذي يربط البحرين والخبر والدمام. كما تتميَّز الأرض بموقعها المُحاذي لمشروع بحيرات الخُبَر أحد أكبر المجمَّعات السكنيَّة المغلقة في المنطقة، علاوةً على قُربها من حيِّ أجيال السكني الذي يُعتبر من أكبر مشروعات شركة أرامكو السكنيَّة النموذجيَّة، ويحتضن العديد من المرافق الترفيهيَّة والخدميَّة التي أضفت على المكان حيويةً وازدهارًا.