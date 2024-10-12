الفضلي يدشّن برامج توطين طائرات استمطار السحب

دشَّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي؛ بحضور عددٍ من المسؤولين، برامج توطين المعرفة والطائرات والتقنيات الحديثة، وعدداً من المشاريع التشغيلية للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب.
شهدت فعاليات إطلاق تلك البرامج، في الدمام، استعراض طائرات استمطار السحب وتقنياتها الحديثة المستخدمة في الاستمطار، حيث تهدف الخطوة إلى رفع مستوى الهاطل المطري.
ورافق "الفضلي"؛ إحدى طائرات الاستمطار، واستمع إلى شرحٍ تفصيلي من قائدها حول آلية وطريقة عمل الطائرة والتقنيات الحديثة التي تستخدمها في عملها.
يُذكر أن البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، الذي يعمل عليه المركز الوطني للأرصاد، حقّق نجاحاً كبيراً، إذ بلغت كمية الهاطل المطري العام الماضي نحو 4 مليارات م3.
ويتمثل الدور الرئيس لاستمطار السحب في تحفيز السحب المتوسطة القابلة لزيادة نسبة الهطول بشكل أكبر، وتستغرق رحلة الطائرة 15 دقيقة في الجو ترش فيها الطائرات السحب المتوسطة القابلة للاستمطار لتزيد فرص نسبة الهاطل المطري فيها من 10 - 20 مل.
ويهدف برنامج استمطار السحب إلى زيادة مستويات هطول الأمطار لإيجاد مصادر جديدة للمياه، وزيادة وتكثيف الغطاء النباتي؛ لمواجهة التصحر وتخفيف ظواهر الجفاف، وتهيئة الموارد الطبيعية للتكيُّف وتعزيز الأداء البيئي لزيادة هطول الأمطار، وتحقيق الاستدامة البيئية، إضافةً إلى بناء القدرات البشرية لتأمين مصادر مائية جديدة، وزيادة مقدرات المملكة الطبيعية، وزيادة المساحات الخضراء وفق رؤية 2030.