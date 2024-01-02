بالصور: خلال 60 يوماً.. فعاليات موسم الرياض تستقبل أكثر من 12 مليون زائر

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، أنه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وبالتعاون مع برنامج جودة الحياة، وصل موسم الرياض لتحقيق 12 مليون زائر خلال 60 يوماً، مؤكداً أن هذا الرقم كان هو المستهدف خلال كامل موسم الرياض، لكنه تحقّق في منتصف الموسم.