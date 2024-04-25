"التعاون الإسلامي" ترحّب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأونروا وتدعو إلى دعمها

وجددت المنظمة التأكيد على أن وجود وكالة الأونروا واستمرار دورها؛ يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والاغاثية، ويشكل شاهدًا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة؛ مجددة التزامها بالدعم الكامل لدور وكالة الأونروا انطلاقًا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.