47 مئوية.. "الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

وقال المركز: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والشرقية. كما يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض.