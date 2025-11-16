أمير الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد أهمية خدمة المواطنين والمقيمين وتسريع إنجاز المعاملات

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد في ديوان الإمارة، اجتماع محافظي المحافظات، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ووكيل الإمارة والوكلاء المساعدين، ومديري الجهات الأمنية، ومحافظي المحافظات.
واطلع سمو أمير المنطقة الشرقية خلال الاجتماع على تقارير الأداء التنموي المقدمة من الجهات الأمنية ومحافظي المحافظات، وما تضمنته من مؤشرات حول سير العمل ومستوى الإنجاز في مختلف القطاعات.
وأكد سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – تولي احتياجات المواطنين والمقيمين عناية واهتماماً بالغين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة.
ووجّه سموه بالاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم، وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن دون تأخير، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة لاحتياجات السكان في كل محافظة، وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. كما أكد أهمية الوقوف ميدانياً على احتياجات المحافظات، ومتابعة سير المشاريع، والاستعداد المبكر لموسم الأمطار، واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الجميع.
وناقش الاجتماع التقارير المقدمة من الجهات الأمنية والخدمية، وما اشتملت عليه من مؤشرات حول مستوى الخدمات واحتياجات المحافظات، إضافة إلى متابعة تقدم المشاريع التنموية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.