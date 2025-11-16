أمير الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد أهمية خدمة المواطنين والمقيمين وتسريع إنجاز المعاملات

ووجّه سموه بالاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم، وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن دون تأخير، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة لاحتياجات السكان في كل محافظة، وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. كما أكد أهمية الوقوف ميدانياً على احتياجات المحافظات، ومتابعة سير المشاريع، والاستعداد المبكر لموسم الأمطار، واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الجميع.