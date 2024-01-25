التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في آخر أيام "منتدى مكة للحلال"

من جهة أخرى ناقشت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان" الإبداع والابتكار في تطبيقات التحول الرقمي لصناعة الحلال.. شركات التكنولوجيا الحديثة للذكاء الاصطناعي، الواقع المعزز"، وشارك فيها كل من الأستاذ أسعد ليث، نائب رئيس أول للاستراتيجية وتطوير الأعمال لشركة Wahed، والأستاذة رايسا سيا، مؤسسة Orkid Cosmetics، والأستاذ محمد الدوسري، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في "منصة ساري"، التحول الرقمي في صناعة الحلال واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية في صناعة الحلال وكيفية تطبيقها لتحقيق التحول الرقمي، إضافة إلى دور شركات التكنولوجيا الحديثة في صناعة الحلال ومناقشة تأثير شركات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز على صناعة الحلال والفرص والتحديات المترتبة على ذلك، كما استعرضت الجلسة دور الإبداع والابتكار في تطبيقات التحول الرقمي، وذلك عبر استعراض أمثلة عملية عن كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطبيقات الحلال والابتكار في هذا المجال.