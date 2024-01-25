التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في آخر أيام "منتدى مكة للحلال"

شهد اليوم الثالث والأخير من منتدى مكة للحلال، الذي عقد في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومشاركة دولية واسعة، إقامة جلستين لمناقشة دعم سوق الحلال العالمي ومعالجة الطلب المتزايد من المستهلكين المسلمين وأصحاب الأعمال والمبتكرين.
وتناولت الجلسة الأولى بعنوان "الابتكار في مواكبة متطلبات السوق واتجاهات الاستدامة.. مستقبل صناعة الأغذية الحلال" عدة محاور، أبرزها تحليل اتجاهات السوق والاحتياجات المتغيرة، واستدامة الصناعة الغذائية الحلال إضافة إلى الابتكار في صناعة الأغذية الحلال وتسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في إنتاج وتصنيع الأغذية الحلال وتقديم أمثلة على الابتكارات في تصميم المنتجات وتعبئتها وتسويقها في صناعة الأغذية الحلال، كما ناقشت الأمن الغذائي والجودة في صناعة الأغذية الحلال، واستعراض التدابير والمعايير اللازمة لضمان الأمن الغذائي والجودة في صناعة الأغذية الحلال وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والتطبيقات للمراقبة وتتبع المنتجات الغذائية الحلال على مدار سلسلة التوريد، وكذلك التحول الرقمي والتكنولوجيا في صناعة الأغذية الحلال، واستعراض أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في تحسين صناعة الأغذية الحلال و تقديم أمثلة على استخدام التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليلات البيانات في إنتاج وتصنيع وتوزيع الأغذية الحلال.
وشارك في الجلسة الأولى كل من دكتور علي فانوس، مدير وحدة شهادات الاعتماد لشركة "Halal Control Gmb"، ودكتور دامير الجهودزيتش، مدير وكالة إصدار شهادات الجودة الحلال في البوسنة والهرسك، ودكتور محمد حسين الزغبي، رئيس مامبراس، والأستاذ مولانا نفلاخي، مدير( sanha)، ومعالي المفتي كامل حضرة ساميغولين، مفتي المجلس الروحي المسلمي جمهورية تنارستان.
من جهة أخرى ناقشت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان" الإبداع والابتكار في تطبيقات التحول الرقمي لصناعة الحلال.. شركات التكنولوجيا الحديثة للذكاء الاصطناعي، الواقع المعزز"، وشارك فيها كل من الأستاذ أسعد ليث، نائب رئيس أول للاستراتيجية وتطوير الأعمال لشركة Wahed، والأستاذة رايسا سيا، مؤسسة Orkid Cosmetics، والأستاذ محمد الدوسري، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في "منصة ساري"، التحول الرقمي في صناعة الحلال واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية في صناعة الحلال وكيفية تطبيقها لتحقيق التحول الرقمي، إضافة إلى دور شركات التكنولوجيا الحديثة في صناعة الحلال ومناقشة تأثير شركات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز على صناعة الحلال والفرص والتحديات المترتبة على ذلك، كما استعرضت الجلسة دور الإبداع والابتكار في تطبيقات التحول الرقمي، وذلك عبر استعراض أمثلة عملية عن كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطبيقات الحلال والابتكار في هذا المجال.
يذكر أن "منتدى مكة للحلال"، الذي أقيم في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، من تنظيم خدمات غرفة الحلال الإسلامية (ICHS) و"منافع"، يختتم أعماله اليوم (الخميس) وسط حضور أكثر من 200 عارض و3 آلاف زائر، يمثلون قادة الصناعة والخبراء حول العالم.