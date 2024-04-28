"الأحمري": المسؤول السعودي في منتديات ‫دافوس هو النجم الأبرز خلال النسخ الثلاث الأخيرة

وأضاف: نعتز بوطننا ولا نبالغ حين نقول من يشكك في هذه التفاصيل عليه العودة إلى منتدى دافوس وإلى العناوين التي تخرج لتشاهد أن وزير المالية أو وزير الاقتصاد والتخطيط و وزير الدولة لشؤون الخارجية وغيرهم من المسؤولين السعوديين هم النجوم الأبرز وفرصة أن يرى العالم السعودية عن قرب.