"الأحمري": المسؤول السعودي في منتديات ‫دافوس هو النجم الأبرز خلال النسخ الثلاث الأخيرة

أكد رئيس هيئة الصحفيين عضوان الأحمري أن خروج المنتدى الاقتصادي، الذي يقام في دافوس سنوياً، وانتقاله إلى السعودية هو نتيجة طبيعية للتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة والمكانة الاقتصادية والسياسية لها في العالم العربي والعالم.
وتفصيلاً، قال "الأحمري" عبر قناة الإخبارية: شاهدنا الثلاث نسخ الأخيرة في مؤتمر دافوس كان المسؤول السعودي إذا حضر هو النجم الأبرز والمانشيت الأبرز من دون مبالغة.
وأضاف: نعتز بوطننا ولا نبالغ حين نقول من يشكك في هذه التفاصيل عليه العودة إلى منتدى دافوس وإلى العناوين التي تخرج لتشاهد أن وزير المالية أو وزير الاقتصاد والتخطيط و وزير الدولة لشؤون الخارجية وغيرهم من المسؤولين السعوديين هم النجوم الأبرز وفرصة أن يرى العالم السعودية عن قرب.