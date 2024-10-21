"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان وعسير والباحة وحائل والشرقية والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والأفلاج والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء ومرات والحريق والدرعية والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرما والخريج والدلم والعاصمة الرياض ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بحرة ورهاط ومدركة والجموم والكامل والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الخرمة والمويه وتربة ورنية وجذم وميسان وأضم وبني يزين والشفا والطائف والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.