"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.