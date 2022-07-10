فتيات كشافة "التدريب التقني" يتشرفن بخدمة ضيوف الرحمن

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المؤسسة التي عملت على تسخير إمكاناتها وتخصصاتها للتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية والخاصة منطلقة في ذلك من شرف خدمة ضيوف الرحمن، والتي تأتي امتداداً وتأكيداً لدور حكومتنا التي وهبها الله هذا الشرف العظيم بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.