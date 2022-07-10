فتيات كشافة "التدريب التقني" يتشرفن بخدمة ضيوف الرحمن

تواصل فتيات الكشافة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشاركتهن ضمن أعمال معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في حج هذا العام.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المؤسسة التي عملت على تسخير إمكاناتها وتخصصاتها للتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية والخاصة منطلقة في ذلك من شرف خدمة ضيوف الرحمن، والتي تأتي امتداداً وتأكيداً لدور حكومتنا التي وهبها الله هذا الشرف العظيم بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
وقال مدير عام الأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبد الله بن إبراهيم الدحيلان: فتيات الكشافة بكليات التقنية للبنات يمثلن قطاعاً تعول عليه المؤسسة الكثير على مستوى بناء الشخصية المهنية، وخدمة المجتمع.
وأضاف: هذه المشاركة في حج هذا العام تأتي انعكاساً لقيم وثقافة المجتمع السعودي في خدمة ضيوف الرحمن، ونشر قيم التسامح والوفاء والتقدير والأخلاق التي تُظهر أخلاقيات مجتمعنا السعودي وتعامله مع حجاج بيت الله الحرام.
وأكد حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً في الإدارة العامة للأنشطة على مواصلة رسالتها في حج هذا العام والتشرف بخدمة ضيوف الرحمن.
من ناحيتها، قالت المشرفة على النشاط الكشفي التقني لقطاع البنات سارة بنت عبدالله الجاسر: نشاط فتيات كشافة المؤسسة لا يقل أهمية عن مشاركة المتدربين، فالجميع يعتز بقيم خدمة الوطن والعمل الجماعي، وغرس القيم الإسلامية والتربية الوطنية، ونوّهت بأهمية تمكين الفتيات في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وكشفت أن دور فتيات المؤسسة اللاتي يوجدن لأول مرة في الحج يتضح في مساندة أطقم مستشفى الملك فيصل التخصصي بمكة المكرمة والمساهمة في تنظيم دخول الحجاج والمراجعين وتوجيههم إلى العيادات والمختبرات الطبية والصيدلية وإرشادهم على مدار اليوم من خلال فترات العمل التطوعي صباحاً ومساءً.