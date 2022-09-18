"مكان المستثمر" تعلن طرح مخطط الدائري بمساحة 717 ألف متر مربع بالدمام للبيع بالمزاد العلني

ويتميز "مخطط الدائري" بموقعه الاستراتيجي الفريد الذي يقع شرق طريق أبوحدرية في مدينة الدمام وسط التمدد العمراني، على مقربة من أهم الطرق المحورية التي تصل المخطط بمختلف مدن الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي. كما يتميز المخطط بتكامُل مكونات البنية التحتية وجميع المرافق والخدمات والمنافع العامة من حيث: الكهرباء، المياه، شبكات الهواتف، مصارف مياه الأمطار، شبكة الصرف الصحي، شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية وسفلتة الشوارع وإنارتها.. وقد تم تخصيص مساحات مميزة للمساجد، ومؤسسات المجتمع المدني، والمناطق التعليمية، والمستشفيات.. ويتميز المخطط بالقرب من مخططات وأحياء سكنية قائمة، ومشاريع تنموية تحت التطوير، علاوة على وجود العديد من المشاريع السكنية والصحية والتعليمية لمخطط الدائري؛ ليشكل المخطط بمزاياه انطلاقة، تبدأ منها مسيرة ازدهار، تُسابق الزمن، وتشرق منها الفرص للباحثين عن الاستثمار السكني والتجاري.