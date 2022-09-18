"مكان المستثمر" تعلن طرح مخطط الدائري بمساحة 717 ألف متر مربع بالدمام للبيع بالمزاد العلني

تعلن "مكان المستثمر" طرح مخطط الدائري للبيع بالمزاد العلني، المملوك لمجموعة طلال الغنيم العقارية و"شركة مبانٍ العقارية"، في 06 أكتوبر - 2022 في مدينة الدمام. ويمتد "مخطط الدائري" على مساحة 717 ألف متر مربع بعدد قطع يزيد على 300 قطعة في غرب مدينة الدمام.
ويتميز "مخطط الدائري" بموقعه الاستراتيجي الفريد الذي يقع شرق طريق أبوحدرية في مدينة الدمام وسط التمدد العمراني، على مقربة من أهم الطرق المحورية التي تصل المخطط بمختلف مدن الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي. كما يتميز المخطط بتكامُل مكونات البنية التحتية وجميع المرافق والخدمات والمنافع العامة من حيث: الكهرباء، المياه، شبكات الهواتف، مصارف مياه الأمطار، شبكة الصرف الصحي، شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية وسفلتة الشوارع وإنارتها.. وقد تم تخصيص مساحات مميزة للمساجد، ومؤسسات المجتمع المدني، والمناطق التعليمية، والمستشفيات.. ويتميز المخطط بالقرب من مخططات وأحياء سكنية قائمة، ومشاريع تنموية تحت التطوير، علاوة على وجود العديد من المشاريع السكنية والصحية والتعليمية لمخطط الدائري؛ ليشكل المخطط بمزاياه انطلاقة، تبدأ منها مسيرة ازدهار، تُسابق الزمن، وتشرق منها الفرص للباحثين عن الاستثمار السكني والتجاري.
ويُعتبر المخطط أحد المشاريع الاستثمارية الواعدة والمليئة بالفرص نظرًا لكون منطقة غرب الدمام من أكثر المناطق جذبًا للاستثمار العقاري؛ فهي تُعتبر التوسع الطبيعي للمدينة، وتشهد نموًّا وحركة تطوير عمراني مستمر منذ أكثر من 10 سنوات مع تزايُد النمو السكاني في الدمام وفق معدل نمو سنوي، يبلغ 6.2%، ومحدودية المناطق المتاحة للزحف العمراني في بقية الاتجاهات. علمًا بأن نسبة الزيادة هذه تتطلب إقامة المزيد من المشاريع العقارية الاستثمارية؛ لتستوعب الزيادة السكانية المتوقعة في الدمام حتى عام 2030.
ونظرًا لامتدادها الواسع يتيح المخطط إمكانية تنفيذ العديد من المشاريع العقارية السكنية والتجارية التي تخدم المنطقة في المستقبل، من أبراج تجارية، ووحدات سكنية، ومجمعات تجارية، ودوائر حكومية.. علاوة على المشاريع الترفيهية والطبية؛ لتوفر بيئة سكنية وتجارية متكاملة، تلبي تطلعاتكم، وترتقي بأعمالكم وسط مدينة قطعت أشواطًا متقدمة على صعيد النهوض والتمدد العمراني، وتشهد نشاطًا عقاريًّا واسعًا، وارتفاعًا ملحوظًا في عدد المشاريع والاستثمارات العقارية فيها.