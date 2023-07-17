"التعليم": فتح التقديم على مقاعد الابتعاث لبكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج العربي بالبحرين

وشددت الوزارة على ضرورة توفر الشروط العامة والخاصة في المتقدمين، ومن أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 95 % وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85 %، وألا يكون المتقدم سبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها، وأن يجتاز المتقدم إجراءات المفاضلة من قِبل الوزارة.