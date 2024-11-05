في ليلته الـ16.. بيع صقرَيْن بـ196 ألف ريال بمزاد نادي الصقور السعودي 2024

شهدت الليلة الـ 16 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي 2024، الذي يُنظِّمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر الجاري، بيع صقرَيْن بمبلغ 196 ألف ريال.
وكانت البداية مع الصقر شاهين فرخ، طرح شرق سكاكا بمنطقة الجوف للطاروحَيْن عبدالله البديوي وحاتم التيماني، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 40 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 121 ألف ريال.
وكان ختام الليلة مع الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح مستورة للطاروح عادل الحربي، وتم بيعه بمبلغ 75 ألف ريال.
ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح؛ إذ تستقبل فِرق النادي في المناطق (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح)، ويتكفل النادي بتأمين السكن والنقل لملاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة، وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.
ويُصنف مزاد نادي الصقور السعودي بوصفه أكبر مزاد رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض السعودية، ويعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة، ضمن خططها لتحقيق رؤية السعودية 2030 في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.
ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في السعودية؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في السعودية، والحفاظ على سلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها، والتوعية بعدم طرحها.