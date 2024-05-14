سمو نائب أمير منطقة الرياض يكرم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بجائزة "الأكثر توظيفاً"

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بجائزة "الجهة الأكثر توظيفاً" في القطاع الخاص وذلك تقديراً لجهودها في استقطاب وتوظيف وتطوير الكفاءات الوطنية ، جاء ذلك خلال حفل الخريج والوظيفة الـ 28 ، الذي نظمه معهد الإدارة العامة خلال الفترة من 13 - 15 مايو 2024م ، بحضورمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وعددٍ من المسؤولين وقيادات المعهد.
وثمن الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، الذي تسلم الجائزة هذا التكريم ، مؤكداً على أن الجائزة هي مصدر اعتزاز وفخر للمجموعة ، التي تضع توظيف السعوديين خياراً أولاً لها، كما أنها تأتي امتداداً للرعاية الكريمة التي يحظى بها الشباب السعودي في ظل الدعم اللامحدود من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ، معرباً عن فخره بأن تكون مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية أكثر الجهات الوطنية توظيفاً للسعوديين في القطاع الخاص .
وأضاف أ.فيصل قائلاً أن المجموعة تحرص دوماً على القيام بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية تجاه شباب هذا الوطن الغالي ، وستستمر في دعمها والمشاركة في معارض الدائمة للتوظيف ، ونقل خبراتها للخريجين المقبلين على الدخول في الحياة العملية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، تم تكريمها في وقت سابق ، إثر جهودها المتميزة في مجال السعودة ، وحصدت المركز الأول في تطوير الموارد البشرية وفقاً لتصنيف Arab Health، وهو ما يشير إلى الحضور القوي والفعال لها في مجال توطين الوظائف لديها .
كما أنها تسعى لزيادة معدلات توظيف الكوادر السعودية ، بالإضافة إلى تمكين أبناء وبنات وطننا الغالي من الفرص الوظيفية بكافة مستشفياتها ، وذلك تماشياً استراتيجيتها التي تعتبر أن توطين الوظائف واجباً وطنياً، إذ أنها أطلقت العديد من برامج التدريب والتوظيف الخاصة بتأهيل الشباب السعودي الواعد ، في عددٍ من التخصصات الطبية والفنية والتمريضية والإدارية ، بالتعاون الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.