سمو نائب أمير منطقة الرياض يكرم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بجائزة "الأكثر توظيفاً"

وثمن الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، الذي تسلم الجائزة هذا التكريم ، مؤكداً على أن الجائزة هي مصدر اعتزاز وفخر للمجموعة ، التي تضع توظيف السعوديين خياراً أولاً لها، كما أنها تأتي امتداداً للرعاية الكريمة التي يحظى بها الشباب السعودي في ظل الدعم اللامحدود من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ، معرباً عن فخره بأن تكون مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية أكثر الجهات الوطنية توظيفاً للسعوديين في القطاع الخاص .